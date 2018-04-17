الحكومة:استيراد 20 ألف متر مكعب أبلاكاش خلال أيام

رئيس الوزراء: لا صحة لوقف استيراد الأخشاب من دول بعينها المال- خاص عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم للجنة المشكلة لبحث موقف صناعة الاثاث بمدنية دمياط والاجراءات المتعلقة بمساندة تلك الصناعة، وذلك بحضور محافظ دمياط وممثلى عدد من الجهات المعنية.وخلال الاجتم

رئيس الوزراء: لا صحة لوقف استيراد الأخشاب من دول بعينها

المال- خاص

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم للجنة المشكلة لبحث موقف صناعة الاثاث بمدنية دمياط والاجراءات المتعلقة بمساندة تلك الصناعة، وذلك بحضور محافظ دمياط وممثلى عدد من الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع تم استعراض تقريراً شاملاً حول صناعة الاثاث فى مدينة دمياط، والتى يمثل انتاجها الركيزة الرئيسية لانتاج مصر من الاثاث من خلال الصناع والعمال الماهرة فيما يقرب من 60 ألف ورشة،

وتمكنت هذه الصناعة من حجز مكان على الخريطة التصديرية تنافس المنتجات العالمية وتغطى منتجاتها جانباً كبيراً من السوق المحلى.

وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بملف الصناعة وخاصة صناعة الاثاث والعمل على اتخاذ ما يلزم من اجراءات للارتقاء بها مع توفير التيسيرات لمساندة تلك الصناعة الهامة.

وأشار إلى أنه تم التعاقد على استيراد 20 ألف متر مكعب (ابلكاش) خلال ايام تستفيذ مدينة دمياط بنحو 20% منها، مشيراً إلى أن مشروع مدينة الاثاث الجديدة بدمياط والتى وجه رئيس الجمهورية جارى تنفيذها حالياً.

وخلال الاجتماع تمت الاشارة إلى أن تقارير المتابعة الميدانية أكدت على عمل الورش بشكل دائم، واستمرار بذل الجهود الخاصة بدعم مصنعى الاثاث بمدينة دمياط، كما أكدت التقارير على أنه لا صحة لما يتردد بشأن حظر استيراد الاخشاب والابلكاش من دول بعينها.

وأكد الاجتماع أن الأسباب الحقيقة لارتفاع اسعار الابلاكاش المستورد جراء ارتفاع اسعاره فى روسيا فى الفترة الاخيرة نتيجة لظروف مناخية وزيادة الطلب عليه.

وانتهى الاجتماع إلى اتخاذ عدة قرارات لمساندة صناعة الاثاث بمدينة دمياط وكذا مساندة المصنعين فى مقدمتها اتخاذ اجراءات عاجلة لاستكمال الدراسات لإنشاء مصنع للاخشاب فى الجابون، والتعجيل بإنشاء مصنع لانتاج MDF أو أكثر فى محافظة كفر الشيخ أو محافظة دمياط، هذا إلى جانب تفعيل دور الشركة المصرية لتجارة الاخشاب فى توفير احتياجات السوق المحلية من الاخشاب المستوردة، والتاكيد على وجود مخازن مناسبة على مستوى الجمهورية.

كما تضمنت القرارات تفعيل دور غرفة صناعة الاخشاب في تطوير الصناعة، وتكليف الغرفة التجارية بدراسة وانشاء دليل وخريطة للمعارض وأخرى للورش وصغار الصناع وطرحه على موقع يتم تسويقه طبقا لكل فئة بالاضافة إلى التنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة والتنمية المحلية بانشاء معرض كبير لتسويق المنتج المحلي خاصة منتجات صغار الصناع، والتعاقد مع كبرى شركات التسويق لتصدير منتجات مدينة دمياط للاثاث، وفقاً لما جاء فى الالتماس المقدم من مصنعى الاثاث بدمياط إلى السيد رئيس الجمهورية.

كما اشارت القرارات إلى اهمية تفعيل دور الشركات القائمة وتوجيه مصلحة الجمارك بسرعة انهاء اجراءات التخليص الجمركي على الأخشاب المستوردة الموجودة بمخازن الجمارك بما يساعد على خفض تكلفة الأخشاب المستوردة.