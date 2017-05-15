الحكم في 36 دعوى إسقاط جنسية عن قيادات الإخوان 21 مايو

نجوى عبد العزيز قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز 36 دعوى لإسقاط الجنسية عن عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، للحكم في جلسة 21 مايو الحالى.كانت الدعاوى قد طالبت أصحابها بإسقاط الجنسية عن كل من عصام الحداد،



نجوى عبد العزيز



قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز 36 دعوى لإسقاط الجنسية عن عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، للحكم في جلسة 21 مايو الحالى. كانت الدعاوى قد طالبت أصحابها بإسقاط الجنسية عن كل من عصام الحداد، وحاتم عزام، وإسلام لطفي، أيمن عزام، محمد صلاح سلطان، جهاد عصام الحداد، عبد الله عصام الحداد، محمد عزت، أيمن على، أحمد منصور، أسامة يوسف القرضاوى، عاصم عبد الماجد، محمد عبد المقصود، عبد الرحمن عز، إيهاب شيحة، محمود حسين، أكرم الزند، عبد الموجود راجح، عبد الرحمن البر، أحمد عبد العاطى، صلاح عبد المقصود، إسماعيل هنية، محمد الزهار، جمعة أمين، ثروت أبو نافع، محمود غزلان، أشرف بدر الدين، محمد محسوب، عمرو عبد الهادى، أحمد يوسف، أحمد المغير، يوسف القرضاوى، وليد الحداد، محمد القدوسي، يحيي حامد.