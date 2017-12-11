الحكم في وقف دعوة الجمعية العمومية للمهندسين ١٣ ديسمبر

نجوى عبد العزيز: قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في دعوى وقف دعوة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالجيزة والإسكندرية لجلسة ١٣ ديسمبر الجارى. كان هشام جابر…

نجوى عبد العزيز:



قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في دعوى وقف دعوة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالجيزة والإسكندرية لجلسة ١٣ ديسمبر الجارى. كان هشام جابر محمد، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 10632 لسنة 71 ق، اختصم فيها نقيب المهندسين بصفته، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالجيزة والإسكندرية، لطرح الثقة في مجلس نقابة المهندسين بالجيزة، وكذلك سحب الثقة من نقيب الإسكندرية.