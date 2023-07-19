الحكم في معارضة اللاعب إسلام جابر على حبسه لاتهامه بسرقة عقد زواج عرفي 26 يوليو

قررت محكمة جنح مستأنف الهرم حجز استئناف اللاعب إسلام جابر على حكم حبسه عام في قضية سرقة عقد زواجه العرفي من سيدة، للحكم في جلسة 26 يوليو.

ووصل لاعب كرة القدم المحبوس عام لاتهامه بسرقة ورقة زواجه العرفى إلى محكمة جنوب الجيزة، لحضور جلسة معارضته على حكم حبسه أمام دائرة جنح مستأنف الهرم، وحضر المتهم وتم إيداعه حجز المحكمة لحين بدء معارضته، ووصلت مقيمة الدعوى إلى المحكمة أيضًا.وقررت المحكمة التاجيل.

وكانت محكمة جنح مستأنف الهرم قدأودعت حيثياتها في الحكم الصادر بتأييد حبس لاعب إسلام جابر سنة مع الشغل لسرقة ورقة زواجه العرفي.

وقالت المحكمة في حكمها أن السرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير وهو سلب حيازة الشيء بدون رضاء مالكه أو حائزه الاصلى، ويتضح من هذا التعريف أن الاختلاس يتكون بتوافر عنصرين أولهما هو سلب الحيازة أو الاستيلاء عليها.

كتبت- نجوى عبد العزيز