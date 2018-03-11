الحكم في قضية بديع وآخرين بأحداث البحر الأعظم.. 27 مايو

نجوى عبد العزيز قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، حجز جلسة إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وآخرين، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف بشارع البحر الأعظم بعد عزل محمد مرسي لجلسة 27 مايو المقبل

نجوى عبد العزيز



قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، حجز جلسة إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وآخرين، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف بشارع البحر الأعظم بعد عزل محمد مرسي لجلسة 27 مايو المقبل، للنطق بالحكم.

كان قد سبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، قد قضت في سبتمبر 2014، بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمة.

وأسندت النيابة، للمتهمين محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وعصام العريان اتهامات: التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.



كما أسندت لبقية المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه واستعراض القوة، وفرض السطوة والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان، وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وإتلاف ممتلكات المواطنين.