الحكم في قضية الذهب الكبرى 19 فبراير

نجوى عبد العزيز: قررت محكمة النقض برئاسة المستشار رضا القاضى، حجز الطعون المقدمة من 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الذهب الكبرى" داخل مطار الأقصر الدولى للنطق بجلسة ١٩ فبراير. كانت محكمة الجنايات عاقبت فى أول درجة المتهمين خلال…

نجوى عبد العزيز:

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار رضا القاضى، حجز الطعون المقدمة من 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية “الذهب الكبرى” داخل مطار الأقصر الدولى للنطق بجلسة ١٩ فبراير.

كانت محكمة الجنايات عاقبت فى أول درجة المتهمين خلال 2012، بالسجن المشدد 10 سنوات، تمت إعادة محاكمة المتهمين. وبإعادة محاكمتهم عاقبتهم المحكمة فى 15 يناير 2015 بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم وغرامة مالية 5 ملايين جنيه، ومصادرة المضبوطات، بتهم المشاركة فى تهريب كميات كبيرة من الذهب إلى داخل البلاد من مطار الأقصر 2010.