الحكم في قضية استبعاد محمد عبدالسلام من انتخابات المقاصة.. 13 أكتوبر

- المرشح يخوض الانتخابات بموجب الحكم في الشق المستعجلمنى عبدالباريقررت المحكمة الإدارية العليا -اليوم السبت- إرجاء الحكم في الشق الموضوعي للالتماس المقدم من اللواء محمد عبدالسلام الرئيس السابق، لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لإلغاء قرار استبعاده من انتخابات مصر المقاصة، إلى يوم 13 أك

– المرشح يخوض الانتخابات بموجب الحكم في الشق المستعجل

منى عبدالباري

قررت المحكمة الإدارية العليا -اليوم السبت- إرجاء الحكم في الشق الموضوعي للالتماس المقدم من اللواء محمد عبدالسلام الرئيس السابق، لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لإلغاء قرار استبعاده من انتخابات مصر المقاصة، إلى يوم 13 أكتوبر المقبل.

وقال عاطف الشريف، رئيس مؤسسة الشريف القانونية، والوكيل القانوني للواء عبدالسلام، إن المحكمة قضت في 28 يوليو الماضي بالحكم في الشق المستعجل من الالتماس بإلغاء قرار استبعاد عبدالسلام من انتخابات رئاسة المقاصة، وعودته للسباق الانتخابي مجددًا، ما يتيح لعبدالسلام العودة للسباق الانتخابي مجدداً.

يذكر أنه سيتم عقد الانتخابات على مقعد رئيس شركة مصر المقاصة، 3 سبتمبر المقبل، والتي سيخوضها اللواء محمد عبد السلام إلى جانب منافسه أشرف الضبع.

يشار إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات على مقعد رئيس مجلس مصر المقاصة، التى انعقدت 2 يوليو الماضي، أعقبها سلسلة من الطعون القضائية والاستشكالات والتظلمات المتبادلة بين المرشحين، اللواء محمد عبدالسلام، والدكتور أشرف الضبع، ترتب عليها صدور حكم قضائى سابق باستبعاد الأول وتأجيل الانتخابات، قبل الحكم بعودته مرة اخرى.

كان الشريف قد قال لـ “المال”، في وقت سابق، إنه تقدم 11 يوليو المنقضي بالتماس لإعادة النظر فى الحكم الصادر فى الدعوى 46959 لسنة 72 ق القاضى باستبعاد «عبدالسلام» من انتخابات رئاسة المقاصة مسبباً ببطلان عريضة الدعوى، بسبب توقيعها من محام ليس مخولاً بالترافع أمام محكمة القضاء الإدارى دكتور أشرف الضبع.