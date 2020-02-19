الحكم في طعون المتهمين بكتائب أنصار الشريعة أول أبريل

على الأحكام الصادرة ضدهم، ما بين إعدام إلى المؤبد والمشدد في القضية المعروفة إعلاميا باسم كتائب أنصار الشريعة

حجزت محكمة النقض نظر طعن ١٠ متهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، ما بين إعدام إلى المؤبد والمشدد في القضية المعروفة إعلاميا باسم كتائب أنصار الشريعة لجلسة ١ إبريل للحكم.

كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

الجدير بالذكر، أنه في 14 أكتوبر 2018 قضت محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام شنقًا لـ3 متهمين، والسجن المؤبد لـ4 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ7 متهمين إلا أن ١٠ فقط تقدموا بالطعن.