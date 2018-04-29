الحكم في طعن تشكيل لجنة وصاية على الزمالك.. 13 مايو

نجوى عبد العزيز حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن المقام من مرتضى منصور عضو مجلس النواب، رئيس نادي الزمالك، المطالب بوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك للحكم في جلسة 13 مايو المقبل.وقدم مرتضى منصور في دع

نجوى عبد العزيز



حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن المقام من مرتضى منصور عضو مجلس النواب، رئيس نادي الزمالك، المطالب بوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك للحكم في جلسة 13 مايو المقبل.

وقدم مرتضى منصور في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدًا أن اللاعيبة والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل توليه رئاسة النادي.

واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.