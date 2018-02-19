الحكم في طعن الوطنية للانتخابات ٢١ فبراير

نجوى عبدالعزيز قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من وائل عبدالملاك لبيب رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين، الذي يطالب بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص للجمعية لمتابعة الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨ وإلزام الهيئة بمنح

نجوى عبدالعزيز



قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من وائل عبدالملاك لبيب رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين، الذي يطالب بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص للجمعية لمتابعة الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨ وإلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة للحكم بجلسة ٢١ فبراير المقبل.

قال الطعن، إن الجمعية تقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراقها وكل المستندات بما فيها قرار إشهارها رقم 1901 لسنة 2011، وأنها استوفت كل الشروط والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية، لكنها فوجئت بصدور قرار السماح لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات، دون أن يتضمن القرار اسم جمعية كل المصريين.

وأكدت الدعوى أن الجمعية سبق لها متابعة الانتخابات السابقة وآخرها الانتخابات الرئاسية لعام 2014، كما أن مندوب الجمعية مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.