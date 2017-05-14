الحكم في طعن المتهمين بقضية خلية الظواهري.. 31 يوليو

قررت محكمة النقض حجز أولى جلسات الطعن المقدم من المتهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الظواهرى”، للحكم بجلسة 31 يوليو المقبل.

وطالبت هيئة الدفاع في الجلسة بقبول الطعن على الأحكام الصادرة بحق 38 متهمًا، ودفعت ببطلان إجراءات القبض عليهم والتفتيش وبطلان الإذن الصادر عن النيابة العامة.

كانت نيابة النقض، قد أوصت في مذكرتها بإلغاء حكم الإعدام للمتهمين وعددهم عشرة، وكذا إلغاء الأحكام بالسجن المؤبد لـ 7 متهمين في القضية.

وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة، في 15 أكتوبر 2015، ببراءة المتهم الرئيسي في القضية، محمد ربيع الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، وحكمت بإعدام 10، والمؤبد لـ32، والسجن المشدد 15 عامًا لـ18 آخرين، وبراءة الباقين فى القضية.