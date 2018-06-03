الحكم في شطب أيمن نور من نقابة المحامين.. 30 يوليو

نجوى عبد العزيز قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التي تطالب بشطب أيمن نور من عضوية نقابة المحامين للحكم بجلسة 30 يوليو المقبل.وأضافت الدعوى، أن أيمن نور أدين في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين، بتهمة تزوير و

نجوى عبد العزيز



قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التي تطالب بشطب أيمن نور من عضوية نقابة المحامين للحكم بجلسة 30 يوليو المقبل.

وأضافت الدعوى، أن أيمن نور أدين في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين، بتهمة تزوير واستعمال محررات، وهى توكيلات حزب الغد، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونفذ العقوبة، مما يفقده شرط حسن السمعة، الذي يجب أن يتوافر في أي محامٍ بنقابة المحامين، خاصة وأنه لا يعمل بالمحاماة على الإطلاق.

واختصمت الدعوى نقيب المحامين، وقالت إن هناك العديد من الطلبات قدمت لنقابة المحامين لشطب أيمن نور، من جداولها لفقده كافة الشرائط القانونية لاستمرار عضويته في هذه النقابة العريقة ولكن دون جدوى، إلا أن أيمن نور، ما زال مقيدًا بجدول المشتغلين بنقابة المحامين، الأمر الذي يتعارض مع قيده بنقابة الصحفيين.