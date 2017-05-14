الحكم في دعوي البنك الاهلي ضد مصر للتأمين 12 نوفمبر وإستمرار تجميد الارصدة

كتب-ماهرأبوالفضل:حجزت محكمة النقض -في جلستها اليوم الاحد- دعوي البنك الاهلي ضد مصر للتأمين للحكم لجلسة 12 نوفمبر المقبل مع إستمرار تجميد أرصدة مصر للتأمين بما يكفي لسداد مديونية البنك والبالغة 174 مليون دولار بالاضافة الي فائدة تصل الي ربع في المائة. قال عماد فصيح محامي البنك الاهلي انه ومحامي شر

كتب-ماهرأبوالفضل:

حجزت محكمة النقض -في جلستها اليوم الاحد- دعوي البنك الاهلي ضد مصر للتأمين للحكم لجلسة 12 نوفمبر المقبل مع إستمرار تجميد أرصدة مصر للتأمين بما يكفي لسداد مديونية البنك والبالغة 174 مليون دولار بالاضافة الي فائدة تصل الي ربع في المائة.

قال عماد فصيح محامي البنك الاهلي انه ومحامي شركة مصر للتأمين انتهيا من المرافعة منذ قليل، مشيرا الي ان جلسة الثاني عشر من شهر نوفمبر المقبل ستكون الاخيرة وسيتم النطق فيها بالحكم.

واشار الي انه فور تأييد حكم الحجز سيتم الحصول علي كافة المديونية والبالغ قيمتها 174 مليون دولار مضافا اليها فائدة نسبتها ربع في المائة من قيمة المديونية.

كان “الأهلى” قد أقام دعوى قضائية عام 2014 ضد شركة غاز شرق البحر المتوسط المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، بعد تخلفها عن سداد مديونياتها للبنك، وشملت الدعوى “مصر التأمين” لرفضها السداد نيابة عن “غاز المتوسط” عقب توقف نشاطها، إذ أن الأصول المضمونة من شركة التأمين هى ضمانة البنك للإقراض.

وحصل البنك الاهلي علي حكم بالحجز علي ارصدة مصر للتأمين بما يكفي سداد المديونية والبالغة 174 مليون دولار بالاضافة الي فائدة تصل الي ربع في المائة.