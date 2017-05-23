الحكم في دعاوى بنات الشاطر على منعهن من السفر 28 أغسطس

نجوى عبد العزيز: قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء حجز دعاوى فاطمة الزهراء وسارة ومريم خيرت الشاطر، بنات نائب المرشد العام لجماعة الإخوان لإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية…

نجوى عبد العزيز:



قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء حجز دعاوى فاطمة الزهراء وسارة ومريم خيرت الشاطر، بنات نائب المرشد العام لجماعة الإخوان لإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بمنعهن من السفر للحكم بجلسة 28 أغسطس.

وأضافت الدعوى أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر ومن جهة لأخرى والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل لا غنى عنه للفرد وحق دستوري مقرر له لا يجوز المساس به دون أي سبب.

وأوضحت أن قرار المنع من السفر استند إلى تحريات لم تفصح عنها وزارة الداخلية، ولم يمكن الاطلاع عليها ولهذا لا يجوز تقييد الحرية في السفر، وقالت الدعاوى إن الطاعنات لم يرتكبن أي مخالفة داخل أو خارج البلاد، ولم يسبق اتهامهن في أي قضايا، وليس لهن أي نشاط سياسي يسيء إلى أي أحد من الأشخاص أو المؤسسات الموجودة داخل البلاد.

