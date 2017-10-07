الحكم في حرق نقطة شرطة المنيب.. 11 نوفمبر

نجوى عبدالعزيزقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم السبت، حجز جلسة محاكمة 26 متهماً بحرق نقطة شرطة المنيب في يناير 2014 إلى 11 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.ووجهت النيابة للمتهمين استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة

نجوى عبدالعزيز

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم السبت، حجز جلسة محاكمة 26 متهماً بحرق نقطة شرطة المنيب في يناير 2014 إلى 11 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

ووجهت النيابة للمتهمين استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.