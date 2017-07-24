الحكم في بطلان انتخابات نادي القضاة 28 أغسطس

نجوى عبد العزيز:حددت محكمة استئناف القاهرة، دائرة طلبات رجال القضاة جلسة 28 أغسطس المقبل للنطق بالحكم في الدعوتين المطالبتين ببطلان انتخابات نادي القضاة المقامتين من المستشار جمال الدين لبيب القيسونى، رئيس محكمة استئناف أسيوط سابقا، المرشح على مقعد المتقاعدين، والمستشار محمد أحمد عبدالقوى، المستشا

نجوى عبد العزيز:

حددت محكمة استئناف القاهرة، دائرة طلبات رجال القضاة جلسة 28 أغسطس المقبل للنطق بالحكم في الدعوتين المطالبتين ببطلان انتخابات نادي القضاة المقامتين من المستشار جمال الدين لبيب القيسونى، رئيس محكمة استئناف أسيوط سابقا، المرشح على مقعد المتقاعدين، والمستشار محمد أحمد عبدالقوى، المستشار بمحكمة القاهرة الاقتصادية، المرشح على مقاعد المستشارين في انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة.

جاء قرار تأجيل الدعوتين لطلب المحكمة من نادي القضاة تسليم أوراق العملية الانتخابية بالكامل، وكشوف الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، وإعادة فرز أوراق العملية الانتخابية للتأكد من صحة الأرقام المعلنة من عدمها.

كانت المحكمة طلبت في جلستها السابقة ضم صناديق الانتخاب والتحفظ على أوراق العملية الانتخابية لإعادة فرزها من جديد، إلا أن نادي القضاة ممثلا في المستشار جمعة نجدي عضو مجلس إدارة النادي عن المتقاعدين، والحاضر ممثلا عن نادي القضاة، طلب تشكيل لجنة من هيئة المحكمة للتوجه إلى نادي القضاة وإعادة الفرز داخل النادي، وبناءً عليه قررت المحكمة تأجيل الدعاوى إلى جلسة 27 من الشهر الجاري؛ لبحث الطلب ورفضت المحكمة خلال جلستها طلب نادي القضاة بتشكيل لجنة للانتقال إلى النادي للإطلاع على أوراق العملية الانتخابية وفرز الأصوات داخل النادي، وأصرت المحكمة أن تكون عملية إعادة الفرز والإطلاع على أوراق الانتخابات.