الحكم في أحداث الصف 24 أغسطس

نجوى عبد العزيز قررت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، حجز إعادة محاكمة 16 متهمًا في الحكم الصادر ضدهم غيابيًّا بالسجن المؤبد؛ لاتهامهم بتبادل إطلاق النار لعدة ساعات، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، ما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 8 آخرين، وإحراق عدد من المنازل والمزارع الخاصة بالطر

نجوى عبد العزيز



قررت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، حجز إعادة محاكمة 16 متهمًا في الحكم الصادر ضدهم غيابيًّا بالسجن المؤبد؛ لاتهامهم بتبادل إطلاق النار لعدة ساعات، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، ما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 8 آخرين، وإحراق عدد من المنازل والمزارع الخاصة بالطرفين بمنطقة الصف- للحكم بجلسة 24 أغسطس المقبل.





كانت أجهزة الأمن قد تلقّت بلاغًا بحدوث اشتباكات بين عائلتي “علام” و”أبو منصور” بمركز شرطة الصف، في عام 2013، وبالمعاينة تبيَّن أن أحد أفراد عائلة علام أطلق أعيرة نارية على شخص بعائلة أبو منصور، بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص من العائلة الأولى، الأمر الذي دفع الطرف الثاني إلى التعدي على الأول بإشعال الحرائق في مزارعهم ومنازلهم، الأمر الذي ترتب عليه إصابة 8 أشخاص بينهم أطفال وسيدات.