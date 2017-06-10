الحكم فى قضية رشوة مجلس الدولة 13 سبتمبر

حجزت محكمة جنايات القاهرة،برئاسة المستشار أسامة محمود شاهين، وعضوية حمدى الشنوفى، ومحمد رأفت، قضية رشوة مجلس الدولة للحكم بجلسة 13 سبتمبر المقبل.

وأكد الدفاع أن اتهام موكله بالحصول على رشوة جنسية من المتهمة رباب أمر لم يحدث، مطالبا ببطلان إجراءات تصوير المتهم داخل أماكن خاصة بالمخالفة للقانون،

وأشار الدفاع إلى أنه يشكك فى أمر التسجيلات الهاتفية والصوتية للمتهمين وأضاف أن المتهم الأول جمال اللبان، ليس مرتشيا وأنه تم الزج به فى القضية بطريقة مخالفة، وأكد الدفاع أن موكله يكسب يوميًا عشرات آلاف الجنيهات من تجارة العملة فكيف يحصل على رشوة ومقدارها ١٥ ألف جنيه.

ونفى دفاع المتهم الأول ” جمال اللبان ” فى مرافعته أمام المحكمة كل الاتهامات الموجهة لموكله، مشيرا إلى أن المتهم حسن السمعة ولديه أموال كثيرة جراء عمله مع شركات الصرافة.

وكان النائب العام قد أحال المتهمين للمحاكمة بعد أن أثبتت نيابة أمن الدولة العليا، فى تحقيقاتها مع المتهم الرئيسي في القضية جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة، للتوريدات بالمجلس قيامه بتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا فى محررات رسمية.