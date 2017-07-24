سيـــاســة

الحكم فى طعن عز ببطلان ثبوت نسب التوءم.. 27 أغسطس

نجوى عبد العزيزقررت محكمة استئناف الأسرة مدّ أجل حكمها في الطعن المقدم من الفنان أحمد عز على الحكم الصادر من محكمة أسرة مدينة نصر، برفض بطلان حكم ثبوت نسب الطفلين "عز الدين"، و"زين الدين"، توءم الفنانة زينة له، إلى جلسة 27 أغسطس؛ لإصدار حكمها النهائي.يُذكر أن محكمة أسرة مدينة نصر، برئاسة المست
24 يوليو، 2017 24 يوليو، 2017

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نجوى عبد العزيز

قررت محكمة استئناف الأسرة مدّ أجل حكمها في الطعن المقدم من الفنان أحمد عز على الحكم الصادر من محكمة أسرة مدينة نصر، برفض بطلان حكم ثبوت نسب الطفلين “عز الدين”، و”زين الدين”، توءم الفنانة زينة له، إلى جلسة 27 أغسطس؛ لإصدار حكمها النهائي.

يُذكر أن محكمة أسرة مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد أبو النصر، قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، التي يطالب فيها ببطلان حكم محكمة أول درجة بثبوت نسب الطفلين عز الدين وزين الدين “توءم الفنانة زينة”. 

كانت محكمة استئناف الأسرة قد قضت بتأييد حكم أول درجة، بثبوت نسب توءم الفنانة زينة للفنان أحمد عز.

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