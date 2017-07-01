الحكم فى دعوى وقف المرحلة الثالثة للمترو 10 سبتمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من إبراهيم عبد العزيز المحامى، وكيلا عن محمد أدهم أبو العينين، التى يطالب فيها ببطلان قرار تنفيذ المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق مع وقفها وتحويل مساره، للنطق بالحكم فى جلسة 10 سبتمبر المقبل.

وذكرت الدعوى أن خط المترو فى المرحلة الثالثة جاء ليقطع منطقة الزمالك، وهى من المناطق ذات التربة الضعيفة، والتى ينتج عنها تصدع المنازل وهدمها.

كما اختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للأنفاق.