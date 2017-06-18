الحكم فى دعوى بلتون.. 2 يوليو

نجوى عبد العزيز: حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من شركة بلتون المالية القابضة، والمساهمين، ضد البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، للحكم بجلسة 2 يوليو المقبل.كانت شركة "بلتون" و



نجوى عبد العزيز:



حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من شركة بلتون المالية القابضة، والمساهمين، ضد البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، للحكم بجلسة 2 يوليو المقبل. كانت شركة “بلتون” وعدد من المساهمين، قاموا بتحرير دعويين قضائييين ضد البورصة والرقابة المالية، بسبب الايقاف المتكرر للتداولات على السهم منذ فبراير الماضي، وقامت محكمة القضاء الإداري بضم الدعويين إلى دعوة قضائية واحدة. استندت البورصة المصرية في ايقاف تداول سهم بلتون على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992، التي تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمى إلى التلاعب في الأسعار، ويكون له حق إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، أو التي تتم بسعر لا مبرر له. اختصمت الدعوي رئيس البورصة، ورئيس هيئة الرقابة المالية بصفتيهما.

