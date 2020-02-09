الحكم على 34 متهما فى قضية «اقتحام قسم التبين».. 8 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى ، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم وعلى عمارة والمنعقدة بطرة ، حجز نظر قضية المتهمين فى اقتحام قسم التبين والتى تضم 34 مُتهمًا ، إلى جلسة 8 يونيو المقبل للنطق…

قررت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى ، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم وعلى عمارة والمنعقدة بطرة ، حجز نظر قضية المتهمين فى اقتحام قسم التبين والتى تضم 34 مُتهمًا ، إلى جلسة 8 يونيو المقبل للنطق بالحكم .

وكانت محكمة الجنايات بالقاهرة ، يوم 5 نوفمبر 2016 ، قد قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا ، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا ، وإلزام المحكوم عليهم 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وتم الطعن على تلك الأحكام أمام محكمة النقض التى قبلت تلك الطعون وألغت الحكم السابق صدوره ضد المتهمين وقررت النقض إعادة محاكمة المتهمين فى الجنايات بدائرة جديدة والتى تنظر القضية الآن .

كتبت نجوى عبد العزيز