الحكم على 11 متهماً في أحداث عنف كرداسة 28 أكتوبر

نجوى عبد العزيز:قررت محكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبدالرحمن صفوت، النطق بالحكم على 11 متهما في أحداث العنف التي شهدتها مدينة كرداسة في ديسمبر 2014، بجلسة 28 أكتوبر المقبل.كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمي



نجوى عبد العزيز:



قررت محكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبدالرحمن صفوت، النطق بالحكم على 11 متهما في أحداث العنف التي شهدتها مدينة كرداسة في ديسمبر 2014، بجلسة 28 أكتوبر المقبل.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية رقم 20352 لسنة 2014 جنايات كرداسة للمحاكمة الجنائية، وتضم القضية 11 متهما، منهم 10 هاربين، ومتهم محبوس، ويواجهون جميعا اتهامات بالتجمهر واستعمال القوة والعنف ضد الشرطة، وحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص.

