سيـــاســة

الحكم على 11 متهماً في أحداث عنف كرداسة 28 أكتوبر

نجوى عبد العزيز:قررت محكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبدالرحمن صفوت، النطق بالحكم على 11 متهما في أحداث العنف التي شهدتها مدينة كرداسة في ديسمبر 2014، بجلسة 28 أكتوبر المقبل.كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمي
11 سبتمبر، 2017 11 سبتمبر، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك


نجوى عبد العزيز:

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبدالرحمن صفوت، النطق بالحكم على 11 متهما في أحداث العنف التي شهدتها مدينة كرداسة في ديسمبر 2014، بجلسة 28 أكتوبر المقبل.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية رقم 20352 لسنة 2014 جنايات كرداسة للمحاكمة الجنائية، وتضم القضية 11 متهما، منهم 10 هاربين، ومتهم محبوس، ويواجهون جميعا اتهامات بالتجمهر واستعمال القوة والعنف ضد الشرطة، وحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً

ADS Error Missing id parameter!