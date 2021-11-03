سيـــاســة

الحكم على يوسف بطرس غالي في قضية «فساد الجمارك» 8 ديسمبر

إلى جلسة 8 ديسمبر المقبل، للحكم
المال - خاص 6:07 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21 6:07 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد محمود شعبان ووليد عبد الرؤوف تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية “فساد الجمارك، وذلك إلى جلسة 8 ديسمبر المقبل، للحكم.

كانت  النيابة قد وجهت للمتهم أنه في الفترة من 2004 وحتى 2011، أصدر قرارًا وزاريًا تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

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وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية، التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد السداد.


وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيًا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

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كتبت- نجوى عبد العزيز

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