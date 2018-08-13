الحكم على صفوت الشريف ونجليه 9 سبتمبر

كتبت نجوى عبدالعزيزقررت محكمة جنايات القاهرة، حجز محاكمة صفوت الشريف، ونجليه إيهاب وأشرف، وذلك بإعادة محاكمتهم بـ"الكسب غير المشروع، للنطق بالحكم بجلسة 9 سبتمبر للاطلاع واستكمال المداولة.أكدت النيابة أنه استغل وظيفته للحصول على عدد من العقارات والشقق السكنية والفيلات وتملكها بأثمانٍ لا تتناسب مع

كتبت نجوى عبدالعزيز

قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز محاكمة صفوت الشريف، ونجليه إيهاب وأشرف، وذلك بإعادة محاكمتهم بـ”الكسب غير المشروع، للنطق بالحكم بجلسة 9 سبتمبر للاطلاع واستكمال المداولة.

أكدت النيابة أنه استغل وظيفته للحصول على عدد من العقارات والشقق السكنية والفيلات وتملكها بأثمانٍ لا تتناسب مع قيمتها، وكذلك الحصول على عدد من الشقق السكنية؛ ما صدر قرار بإزالتها بالتدخل لدى المختصين آنذاك.

وأن المتهمين الثاني والثالث، نجلي المتهم الأول، بالاتفاق والمساعدة معه عن طريق الإمداد بالمعلومات والبيانات، وتلقى الأول هدايا من المؤسسات الصحفية، ومساعدته لنجليه، بتسهيل لهم تقاعدات لشركات الدعاية والإعلان التي يعملون بها مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون.