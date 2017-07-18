الحكم على حسين سالم ونجليه في غسيل الأموال.. 22 أغسطس

نجوى عبد العزيزقررت محكمة الجنايات بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ونجليه خالد وماجدة، بتهمة ارتكاب جريمة غسل الأموال، إلى جلسة 22 أغسطس، للنطق بالحكم.وحضر دفاع للمتهم، ولم تستغرق الجلسة سوى دقائق. كانت محكمة جنايات القا

نجوى عبد العزيز

قررت محكمة الجنايات بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ونجليه خالد وماجدة، بتهمة ارتكاب جريمة غسل الأموال، إلى جلسة 22 أغسطس، للنطق بالحكم.

وحضر دفاع للمتهم، ولم تستغرق الجلسة سوى دقائق.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت غيابيا في أكتوبر 2011 بالسجن 7 سنوات على رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة الهاربين، وتغريمهم مبلغ 4 مليارات و6 ملايين و319 ألف دولار، بتهمة التربح وغسل الأموال من خلال صفقة تصدير وبيع الغاز المصري لإسرائيل، ومنذ ذلك الحين لم يتقدم المتهم بأي إجراء في القضية.