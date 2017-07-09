الحكم على جابر عصفور وآخرين في سب القضاء 14 نوفمبر

قررت محكمة الجنايات القاهرة، مد أجل الحكم على جابر عصفور.

وتعود أحداث القضية إلى مطلع مارس الماضي، عندما نقل الصحفيان «نضال» و«حمدي» تصريحات أدلى بها وزير الثقافة الأسبق، جابر عصفور، في مؤتمر «الحماية القانونية لحرية الفكر والتعبير نحو مجتمع حر ومبدع»، والذي أقامه المجلس الأعلى للثقافة والتابع لرئاسة الوزراء، وحضره عدد كبير من المسئولين والمثقفين، وهي التصريحات التي اعتبرتها النيابة مسيئة لها.

واستدعت نيابة استئناف القاهرة وزير الثقافة الأسبق وثلاثة صحفيين آخرين بتهمة سب وقذف السلطة القضائية علنا إلى جلسة 14 نوفمبر للحكم وعلى أثر ما نُشر من تصريحات، موجهة لهم تهمة إهانة شعبة من السلطة القضائية «النيابة العامة» في الصفحة السادسة عشرة، وأن النيابة تطلبهما للتحقيق في القضية رقم ١٧ لسنة ٢٠١٦ حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.