الحكم على بديع وآخرين بأحداث بني سويف.. 28 سبتمبر

نجوى عبد العزيز قررت محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد بطره، اليوم الخميس، حجز محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و92 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث بني سويف للحكم بجلسة 28 سبتمبر المقبل. وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد، وعضوية المستشارين عماد سامي على، ووائل أحمد ع

نجوى عبد العزيز

قررت محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد بطره، اليوم الخميس، حجز محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و92 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث بني سويف للحكم بجلسة 28 سبتمبر المقبل.

وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد، وعضوية المستشارين عماد سامي على، ووائل أحمد عبد الله.

يحاكم في القضية 93 متهماً، منهم 25 محبوسا و67 هاربا، وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين، بينهم عبد العظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوي مجلس الشورى السابقين، وعبد الرحمن شكري عضو مجلس الشعب السابق.