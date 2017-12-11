الحكم على المتهمين في تفجيرات حلوان 25 ديسمبر

كانت النيابة، قد أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة العسكرية عقب انتهاء التحقيقات، بالقضيتين 422 و431 حصر نيابة أمن الدولة العليا، وضمها لقضية واحدة، وحملت القضية رقم 5 لسنة 2016 جنايات غرب العسكرية، وضمت القيادي الإخواني محمد كمال، مسئول لجان العمليات النوعية والعناصر المسلحة التابعة لتنظيم الجماعة الإرهابية، المتوفى في حادث تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء حملة أمنية للقبض عليه بمنطقة البساتين.

ويواجه المتهمون الـ 36 في القضية، تهم الانضمام لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، واستهداف قوات الأمن، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية ببوابة حي حلوان، وتفجيرات ماكينات صرافة البنك الأهلي، وماكينة صرافة أحد البنوك أمام الإدارة التعليمية، وماكينة صرافة بنك الإسكندرية، وكنتاكي، وفرع اتصالات وموبينيل، واغتيال مرشد أمني.