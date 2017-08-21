الحكم على المتهمين بأحداث استاد الدفاع الجوي.. 24 سبتمبر

نجوى عبد العزيزقررت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين عادل عبد الهادي، وعلي صقر، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حجز محاكمة 16 متهمًا في أحداث استاد الدفاع الجوي، لجلسة 24 سبتمبر مع استمرار حبس المتهمين.أسندت النيابة إلى للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرا

نجوى عبد العزيز

قررت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين عادل عبد الهادي، وعلي صقر، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حجز محاكمة 16 متهمًا في أحداث استاد الدفاع الجوي، لجلسة 24 سبتمبر مع استمرار حبس المتهمين.





أسندت النيابة إلى للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.

يُذكر أن النيابة العامة أمرت بإحالة 16 متهمًا في أحداث الدفاع الجوي، التي وقعت قبل مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وإنبى باستاد الدفاع الجوي، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعًا، للمحاكمة، وقالت التحقيقات إن جماعة الإخوان في سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ”وايت نايتس” في ارتكاب الأحداث.