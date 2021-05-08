سيـــاســة

الحكم بالمؤبد على 5 متهمين بقضية خلية الطلبة

المعروفة إعلامياً بـ"خلية الطلبة"
المال - خاص 2:04 م, السبت, 8 مايو 21 2:04 م, السبت, 8 مايو 21

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أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة دائرة الإرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة 5 متهمين في القضية رقم 137 لسنة 2015 حصر أمن الدولة والمقيدة برقم 354 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلامياً بـ”خلية الطلبة”، بالسجن المؤبد عما أسند إليهم من اتهامات.

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كانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت المتهمين بعدة تهم، أهمها تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه وإمداد هذه الجماعة بالأسلحة واستهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة ومنشأتهم.

كما وجهت للمتهم الأول اتهامات تولى وقيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، والتي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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كتبت- نجوى عبد العزيز

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