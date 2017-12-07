الحكم بإعدام 13 مدانا في قضية تنظيم أجناد مصر

أصدرت محكمة جنايات مصرية حكمها اليوم الخميس، بإعدام 13 شخصا أدينوا بالانتماء لتنظيم أجناد مصر، المتشدد وشن هجمات أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات من قوات الأمن.

وذكرت وكالة “رويترز” أن تنظيم أجناد مصر أعلن لأول مرة عن هجماته في يناير 2014 قائلا : إنه شن أول هجوم في نوفمبر 2013.

وتقول لائحة الاتهامات التى أعلنتها المحكمة في القضية، إن المتهمين نفذوا 46 عملية إرهابية استهدفت قوات الأمن والمنشآت العامة .