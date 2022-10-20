الحكم بإعدام كهربائي متهم باغتصاب ابنة زوجته

قضت محكمة الجنايات بشمال القاهرة اليوم، بالإعدام شنقا لـكهربائي متهم باغتصاب ابنة زوجته.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من ربة منزل تفيد فيه بقيام زوجها الثانى باغتصاب نجلتها من زوجها الاول، مضيفة أنها فوجئت بابنتها فى حالة أعياء ونزيف شديد، وبسؤالها عن سبب ما هى فيه، أخبرتها أن زوجها استغل غيابها واغتصبها بالقوة وعندما حاولت منعه ومقاومته، هددها بسلاح أبيض كان بحوزته .

وبإجراء التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة الواقعة، على الفور تم ضبط زوج الأم المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بعرض الفتاة على الطب الشرعي، الذى أكد تعرضها لواقعة اغتصاب، مما أدى إلى فض بكارتها.

وعقب الانتهاء من التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، والتى قضت عليه بالاعدام شنقا.

كتبت – نجوى عبد العزيز