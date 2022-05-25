الحكم بإعدام قاتل الطفلة سجدة في كفر الشيخ

أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار مدحت أبو غنيم، حكمها بإدانة المتهم بقتل الطفلة سجدة السيد أشرف 4 سنوات، وذلك بعد ورود في رأي فضيلة المفتي، وقضت بإجماع الآراء بحكمها ضده بالإعدام شنقا.

كانت النيابة العامة، قد باشرت التحقيق فى مقتل الطفلة سجدة السيد أشرف 4 سنوات، من المنصورة بمحافظة الدقهلية، وصرحت بدفن جثمانها والتى قتلت بقرية الثمانين التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، وعثر على جثمانها أسفل بير سلم داخل جوال فى المنزل المقابل لمنزل جدها، بعد 24 ساعة من اختفائها.

وأفادت التحريات الأولية بأن والدة الطفلة متزوجة فى مكان غير قرية الثمانين، وأنها كانت فى زيارة لأهلها منذ أيام ومعها طفلتها، حيث اختفت الطفلة، وتم تحرير المحضر بمركز شرطة الحامول، إلى أن عثر عليها الأهالى مقتولة .

كانت الطفلة سجدة السيد أشرف، المقيمة بالمنصورة، توجهت مع والدتها لزيارة جدها من أمها، وكانت تلهو، وتبين سرقة قرطها الذهبي، وتم ضبط المتهم وتبين أنه قتل المجني عليها عمدا من غير سبق إصرارا أو ترصد، بأنه وحال إبصاره إياها بالطريق العام اختمرت برأسه فكرة استدرجها بالحيلة إلى مسكنه متخذا صغر سنها وبراءة طفولتها موطنا لذلك وما أن جنح بها حاول التعدي عليها، وما أن أطلقت صياحها مستغيثة حتى كمَم فاهها وضرب رأسها أرضا قاصدا من وراء ذلك إزهاق روحها محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها والتي أودت بحياتها .

وكشفت أوراق القضية أن تلك الجناية اقترنت بها جنايتين أخرتين وهما أنه فى ذات الزمان والمكان قام المتهم الأول بخطف المجنى عليها بالتحايل إذ ما أن أبصرها تسير بالطريق العام حتى دنا منها عارضا عليها اصطحابها إلى مسكنه لإعطائها بعض الحلوى مستغلا براءة طفولتها فانخدعت بذلك وتوجهت رفقته، وتمكن بتلك الوسيلة من استدراجها لمسكنه مباعدا بينها وبين أعين الرقباء وذويها قاصدا من وراء ذلك التعدي عليها .

كتبت – نجوى عبد العزيز