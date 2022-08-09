«الحكمة للاستثمار» تتنافس مع «المتحدة الأولى» على قطعة أرض في طيبة الجديدة

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن شركة الحكمة للاستثمار العقاري والمقاولات تتنافس مع شركة المتحدة الأولى للاستصلاح الزراعي لامتلاك قطعة أرض في مدينة طيبة الجديدة.

وأشارت الهيئة إلى أن قطعة الأرض مخصصة لنشاط تجاري ، وتقع تحديدًا في مركز خدمات المدينة.

وسجل سعر المتر لقطعة الأرض المخصصة لنشاط تجاري في طروحات الهيئة أثناء مايو المنقضي نحو 2920 جنيهًا.

“واطلعت المال” على مستندات لهيئة المجتمعات العمرانية توضح نتيجة دراسة العروض الفنية المقدمة خلال الفترة من 1/5/2022 حتى 15/5/2022 بنظام المظاريف المغلقة

وطبقًا للمستندات، تلقّت الهيئة عرضين فنيين من شركات تعمل في السوق العقارية

وذكرت الهيئة أنه تم قبول العروض فنيًّا، ومن المقرر الفتح المالي لها يوم الأربعاء 10/8/2022

يُذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضي وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ مارس لعام 2019، بحيث يتم طرح الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة في الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر.

وأجرت هيئة المجتمعات العمرانية عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها،

كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمُدد التنفيذ،

بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.

ونصت التعديلات على إضافة بند يفيد التزام المخصص له الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقًا لمدة المشروع الصادرة بقرار التخصيص،

مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد، ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزاري.