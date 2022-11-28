«الحكمة» للأدوية تحقق مبيعات بقيمة 957 مليون جنيه في الربع الأول من 2022

حققت شركة «الحكمة» للأدوية مبيعات بقيمة 957 مليون جنيه في سوق الدواء المصري، خلال الربع الأول من عام 2022

ووصلت مبيعات شركة «الحكمة» للأدوية إلى 3.4 مليار جنيه، خلال عام 2021 في السوق المصرية إذ تتبنى شركة أدوية الحكمة فى مصر، خططًا استثمارية توسعية في السوق المحلية تتماشى مع رؤية مصر لعام 2030، والتي تتضمن توطين صناعة الدواء.

وأشارت الشركة إلى أن صادرات الأدوية في عام 2021 بلغت نحو 392 مليون دولار في قطاعات مختلفة، فيما يتوقع أن يتجاوز إجمالي صادراتها في عام 2022 نحو 465 مليون دولار.

ولفتت إلى أهمية قطاع الصناعات الدوائية في الاقتصاد الأردني، الذي يعد أولوية كأحد القطاعات الواعدة في رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة.

‎ولفتت الشركة إلى مساهمتها بحوالي 5% من إجمالي الصادرات الوطنية الأردنية، و75% من صادرات الأدوية الأردنية، ولها حصة 10% في سوق الأدوية الأردني، فيما تصل القيمة الاقتصادية الداخلة في اقتصاد المملكة لحوالي 370 مليون دولار سنويا.

وقالت «الحكمة» إنها تتوقع أن تدور إيرادات نشاط الحقن بين 950 و980 مليون دولار، وزادت الشركة أيضا توقعاتها لإيرادات قسم الأدوية البديلة إلى نطاق بين 720 و760 مليون دولار، بدلا من 700 إلى 750 مليون دولار.

تنتج الحكمة أدوية نوعية مثل العقاقير المخدرة ومسكنات الألم والمهدئات ومواد تثبيط الوظائف العصبية للعضلات ومضادات العدوى. وهي مورد أيضا للعقار الاستيرويدي ديكساميثازون – الذي يُروج له كعلاج محتملا للمصابين بمرض كوفيد-19.

وقالت شركة صناعة الدواء، إن سلاسل إمدادها لم تتأثر بجائحة كورونا، وإن مواقع الإنتاج ظلت تعمل.

وزادت أرباح التشغيل الأساسية للشركة 15% على أساس سنوي إلى 284 مليون دولار ورفعت الحكمة توزيعاتها المرحلية سنتين إلى 16 سنتا للسهم.