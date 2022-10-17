«الحكمة» للأدوية تحقق مبيعات بقيمة 3.4 مليار جنيه بالسوق المصرية في 2021

وصلت مبيعات شركة «الحكمة» للأدوية لـ 3.4 مليار جنيه، خلال عام 2021 في السوق المصرية إذ تتبنى شركة أدوية الحكمة فى مصر، خططًا استثمارية توسعية في السوق المحلية تتماشى مع رؤية مصر لعام 2030، والتي تتضمن توطين صناعة الدواء.

وقال مسعود عبدالمجيد العضو المنتدب لشركة أدوية الحكمة، في حوار سابق لـ «المال»، إنَّ الشركة تعمل على إضافة من 6 إلى 8 منتجات دوائية جديدة كل عام، مع ضخ استثمارات فى التوسعات المرتقبة، سواء على صعيد إضافة منتجات جديدة أو تحديث مركز الأبحاث والتطوير.

وذكر «عبدالمجيد» أن الشركة تعمل على توفير المستحضرات الدوائية المصنعة محليًّا للأورام بجميع أشكالها منذ عدة سنوات وبجودة عالية، وبالتالى تعتبر هى الشركة الأولى لتصنيع أدوية الأورام فى مصر.

افتتح الملك عبدالله الثاني، في عمّان المقر الرئيس الجديد لشركة أدوية الحكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولفت إلى أهمية قطاع الصناعات الدوائية في الاقتصاد الأردني، الذي يعد أولوية كأحد القطاعات الواعدة في رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة.

وأكد أهمية دعم نمو قطاع الأدوية وتطويره والعمل على تبسيط إجراءات تسجيل الأدوية في المملكة، ودعم المشروعات المتعلقة بالقطاع، وحل المشكلات وتذليل أي صعوبات قد تواجهه.

واستمع إلى شرح من نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة ورئيس مجموعة الحكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مازن دروزة، عن خطط الشركة المستقبلية.

وأعلن دروزة أن الشركة بصدد إنشاء مركز إقليمي رئيسي للبحث والتطوير الدوائي في مدينة السلط وفقا لأعلى المعايير العالمية، يكون مرجعا لعمليات البحث في المنطقة والعالم.

وتوقع أن يبدأ العمل في المركز عام 2024، الذي سيساهم في تعزيز دور الشركة عالميا، كونها تمتلك 32 مصنعا في أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى 7 مراكز بحثية منها اثنان في الأردن.

شركة الحكمة للأدوية تساهم اليوم بحوالي 5% من إجمالي الصادرات الوطنية الأردنية

‎وبين أن شركة الحكمة للأدوية تساهم اليوم بحوالي 5% من إجمالي الصادرات الوطنية الأردنية، ونحو 75% من صادرات الأدوية الأردنية، ولها حصة 10% في سوق الأدوية الأردني، فيما تصل القيمة الاقتصادية الداخلة في اقتصاد المملكة حوالي 370 مليون دولار سنويا.

وأشار دروزة إلى أن صادرات الشركة من الأدوية في عام 2021 بلغت نحو 392 مليون دولار في قطاعات مختلفة، فيما يتوقع أن يتجاوز إجمالي صادراتها في عام 2022 نحو 465 مليون دولار.