«الحكمة الأردنية» تقفز للمركز التاسع بين الشركات العاملة بمصر

أحمد صبرى حققت شركة الحكمة الأردنية، مبيعات مباشرة بـ640.99 مليون جنيه بالسوق المحلية منذ بداية العام وحتى نهايية مايو الماضي، محتلة المركز التاسع على جميع الشركات العاملة بمصر، بعد تأخرها الفترة الماضية، وهى الشركة العربية الوحيدة بين العشرين الكبار تصدر…

أحمد صبرى

حققت شركة الحكمة الأردنية، مبيعات مباشرة بـ640.99 مليون جنيه بالسوق المحلية منذ بداية العام وحتى نهايية مايو الماضي، محتلة المركز التاسع على جميع الشركات العاملة بمصر، بعد تأخرها الفترة الماضية، وهى الشركة العربية الوحيدة بين العشرين الكبار تصدر هذا المركز بفارق كبير عن الشركة العربية التالية وهى جلفار الخليجية.

وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة «IMS» العالمية للمعلومات الدوائية -حصلت «المال» على نسخة منه- أن الشركة حققت نموًا مرتفعًا وصل إلى 44.8% عن نفس الفترة من العام الماضي، رغم أن متوسط النمو لشركات الأدوية فى تلك الفترة بلغت 27.4%.

وتبلغ الاستثمارات الإجمالية للشركات التابعة لمجموعة الحكمة فى مصر نحو 350 مليون دولار، بخلاف 150 مليون دولار رأس المال العامل، ليصل إجمالى الاستثمارات لنحو 500 مليون دولار، كما ارتفع عدد العاملين بالمجموعة محليا إلى 1500 شخص وهى الشركة الوحيدة التى تنتج أدوية الأورام محليا.