الحكايات المنفصلة وعودة مسلسلات الأجزاء .. هل تكون مستمرة خلال 2022

تميزت الدراما المصرية مؤخرًا لاسيما عام 2021 بظواهر معينة أسهمت بها أبرزها، تقديم مسلسلات الحكايات المنفصلة بقوة ملحوظة في ورا كل باب، والا انا، وزي القمر التي حققت مشاهدة جيدة في كثير من حلقاتها، وارتبط الجمهور بهذه الحكايات، وأثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كذلك من هذه الظواهر عودة بعض مسلسلات الأجزاء المختلفة للعرض مثل الاختيار 2 بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي واخراج بيتر ميمي ، واللعبة 2 بطولة هشام ماجد وشيكو وليه لا 2 بطولة منة شلبي ايضا وانتشار ورش الكتابة أيضا هذا العام ، وكذلك انتشار بعض الافيهات في مسلسلات معينة كانت سمة بارزة في الدراما .

نرصد في هذا التقرير آراء المتخصصين في هذه الظواهر ومدى إضافتها لصناعة الدراما المصرية، وهل تستمر في عام 2022م.

ماجدة خير الله: هذه الأعمال الدرامية القصيرة كانت مميزة مثلما كانت الدراما المصرية في الماضي

تقول الناقدة ماجدة خير الله إن مسلسلات الحكايات المنفصلة التي ضمت 5 حلقات خاصة في عام 2021 سواء الا انا أو ورا كل باب أو زي القمر، كانت متنوعة ومختلفة وأعطت فرصة كبيرة لفنانين ومخرجين مختلفين للعمل بها.

وأضافت أن هذه الأعمال الدرامية القصيرة كانت مميزة مثلما كانت الدراما المصرية في الماضي في بدايتها تعتمد على السباعيات فقط ثم تطور الأمر لسهرة و10 و15 حلقة حتى وصل الأمر إلى مسلسل مكون من 30 حلقة، والأمر يعود حاليا لـ 5 حلقات بعد سنين طويلة.

وأكدت خير الله أن مسلسلات الأجزاء الثانية مثل الاختيار 2 وليله لا 2 كانت جيدة في التناول ومختلفة عن الأجزاء الأولى وحققت جماهيرية كبيرة ، واستمرارها في عام 2022 يضيف للدراما المصرية .

محمد قناوي : الافيهات بعضها يركز معه المشاهدين وأفيهات اخرى لاتقلى قبولا لديهم

وقال الناقد الفني محمد قناوي إن الافيهات التي علقت في اذهان الجمهور هذا العام في بعض المسلسلات ، موجودة هذه الظاهرة منذ سنين طويلة في الدراما المصرية.

أما فيما يخص ورش الكتابة الخاصة بالمسلسلات فقال: أرى أن العمل الفني مثل لوحة الفن التشكيلي تحتاج لرية واحدة من المبدع ولو لم يحدث ذلك لا تظهر اللوحة بصورة مميزة، لذلك ورش الكتابة لبعض المسلسلات أضعفت من جودتها الفنية.

أماني ضرغام: لم أحبز مسلسلات الحكايات المنفصلة المكونة من 5 حلقات

وترى المؤلفة أمانة ضرغام أن تقديم أجزاء ثانية من بعض المسلسلات مؤخرا كان شيئا جيدا ، لاسيما انها كانت مسلسلات جيدة بالفعل وتستحق ان يرى المشاهد جزء ثان منها لوجود أحداث مختلفة في الجزء الثاني منها ولم يكن الأمر عبارة عن استثمار نجاح الجزء الأول فقط ، سواء في مسلسل الاختيار 2 أو ليه لا .

وتضيف بالنسبة للافيهات التي تواجدت في بعض الأعمال الدرامية هذا العام ، فطالما ليست خادشة للحياء وليس فيها لفظا او فيه خارج عن اللياقة أو الأدب فليس فيها ازمة ابدا ، حيث تضيف للعمل الدرامي وتجعل الجمهور منجذبا له لبحه لهذه الافيهات مثل ” على الله حكايتك ياست ” وغيرها .

وتابعت قائلة لم احبذ مسلسلات الحكايات المنفصلة المكونة من 5 حلقات التي عرضت هذا العام، لأنه في رأيي أن الدراما تحتاج على الأقل لـ 10 حلقات حتى يمكن تقديم مسلسلا دراميا محبوكا وفيه عنصر التشويق للجمهور، إنما حينما يتم تقديم المسلسل خلال 5 حلقات فقط معنى ذلك أنه يتم سرد قصة الحدوتة منذ عرض الحلقة الأولى فلا يوجد بذلك أي تشويق أو حماس لمشاهدة باقي حلقات المسلسل.