الحق قبل انتهاء المهلة.. تعرف على آخر موعد لتسجيل المحمول في بطاقات التموين

يبحث العديد من المواطنين حاملي البطاقات التموينية عن آخِر موعد لتسجيل المحمول في بطاقات التموين، وذلك عبر مواقع البحث الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية، قبل انتهاء المهلة التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأعلنت وزارة التموين أن آخِر موعد لتسجيل المحمول في بطاقات التموين سيكون بعد 10 أيام من اليوم 20 سبتمبر 2022.

حيث إن آخِر موعد لتسجيل المحمول في بطاقات التموين هو يوم 30 سبتمبر الحالي، وغير معلوم إن كان سيتم مد الفترة أم الاكتفاء بما تم حتى تاريخ انتهاء المهلة، والتي كان من المقرر لها أن تنتهي في 20 أغسطس الماضي.

وتستهدف الحكومة؛ ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، استكمال قواعد بيانات بطاقة الدعم التمويني من خلال تسجيل رقم الموبايل على بطاقة الدعم لاستكمال قواعد ‏بيانات بطاقة الدعم.

حيث إن تسجيل رقم الموبايل سوف يسهم في ‏سرعة التواصل مع المواطن عبر الاتصال به أو إرسال رسائل ‏قصيرة له على الهاتف المحمول.

وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مراكز الخدمة ومكاتب التموين مفتوحة، بالإضافة إلى موقعي (‏دعم مصر- مصر الرقمية) أمام المواطنين لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة الدعم.

وقال إن القرارات والتوجيهات ‏الوزارية السابقة سهّلت الأمر على المواطنين وكبار السن؛ منها الاكتفاء ‏برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب ‏الأسرة.

وأضاف كمال أنه تم استثناء أسر السجناء وكبار السن غير القادرين على الحركة ‏وليس لديهم خط هاتف محمول، من التقدم لتحديث بطاقة التموين برقم الموبايل لهم، على أن ‏يتقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له بما يثبت صحة ذلك.