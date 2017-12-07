الحق فى الدواء تطلق مبادرة لمقاطعة المنتجات الأمريكية

أحمد صبرى:أكد الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث الإعلامى باسم نقابة الصيادلة، أن لجنة الحق فى الدواء، برئاسة الدكتور صبرى الطويلة، أطلقت مبادرة لمقاطعة الأدوية وجميع المنتجات الأمريكية، إضافة إلى مقاطعة كل من يدعم الجانب الأمريكي فى قراراتها العنصرية الخاصة بإعلان مدينة القدس المحتلة عاصمة للكيا

أحمد صبرى:



أكد الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث الإعلامى باسم نقابة الصيادلة، أن لجنة الحق فى الدواء، برئاسة الدكتور صبرى الطويلة، أطلقت مبادرة لمقاطعة الأدوية وجميع المنتجات الأمريكية، إضافة إلى مقاطعة كل من يدعم الجانب الأمريكي فى قراراتها العنصرية الخاصة بإعلان مدينة القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيونى.

وأوضح أن اللجنة ستعقد اجتماع طارئ السبت المقبل، بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى، لوضع أليات متكاملة لهذه المبادرة، إضافة إلى حصر الأدوية الأمريكية لمقاطعتها .

وأشار إلى أنه تم التواصل مع نقابة الأطباء لدعم المبادرة، ورحبت بالفكرة، وأبدت استعدادا للمشاركة استشعاراً للظروف التى تمر بها الأمة العربية.

وأكدت نقابة الصيادلة، أن القدس ستظل دائما هى عاصمة الدولة الفلسطينية، ودعت جميع النقابات المهنية للمشاركة فى المبادرة.