الحقائب والمحافظ تتصدران قائمة مفقودات رحلات «أوبر» فى 2021

أعلنت شركة أوبر مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول قائمة مفقودات العملاء الأكثر شيوعا خلال العام الماضي ضمن مؤشر أوبر للمفقودات السنوي السادس بإجمالي 58281

تصدرت القائمة الحقائب والمحافظ والهواتف والمفاتيح، بينما شملت قائمة القطع الاكثر غرابة كلا من أدوات الجولف وعربة أطفال وعروسة المولد وسماعات الآيربودز وأمتعة سغر ومضرب تنس الريشة .

و كانت التواريخ الأكثر نسيا هي 2021-03-21 ، و 2021-01-02 و 2021-07-08 و2021-02-10 و2021-03-20

أكثر الأوقات نسيانًا في اليوم هى الخامسة مساءً والسادسة مساءً و السابعة مساءً و الثامنة مساءً و الرابعة عصرًا ، بينما أكثر أيام الأسبوع نسيانا هى الخميس والأحد والأربعاء والأثنين والسبت والجمعة