الحفلات الغنائية تخطف الموسم الشتوي من الألبومات.. واقع مؤقت تفرضه الظروف

يشهد الموسم الشتوي للأغنية الأيام القادمة لأول مرة منذ سنوات عدم طرح نجوم الغناء الكبار ألبومات غنائية جديدة بعد التوقف عن تسجيل باقي الأغنيات في تلك الألبومات والاكتفاء باحياء الحفلات الغنائية فقط في الموسم الشتوي .

حيث قام النجم عمرو دياب بتأجيل ألبومه الغنائي الجديد برغم اعلانه طرح أغنية جديدة منه ” المعنويات مرتفعة” ، وكذلك النجم تامر حسني قرر تأجيل طرح ألبومه الجديد ” هرمون السعادة ” وأيضا النجم محمد حماقي قام بتأجيل ألبومه الغنائي القادم ” لمون نعناع” .

وكذلك قررت النجمة أصالة نصري التوقف عن طرح الجزء الثاني لألبومها الغنائي ” لحقت نفسي” ، بعد تقديمها المجموعة الأولى من ألبومها الجديد والتي حققت استماعا جيدا .

أشرف عبد الرحمن : النجم حينما يطرح ألبوما غنائيا حاليا سيفرض نفسه على الجمهور ولن يحقق النجاح به

قال الناقد الموسيقي أشرف عبد الرحمن إن الجمهور حاليا ليس لديه قابلية لتقبل أو سماع ألبومات غنائية من أي مطرب أبدا .

أما الحفلات الغنائية تكون حسب الطلب على هؤلاء النجوم ، ولايمكن أن يرفضوا هذه الحفلات الموسيقية سواء كانت بمصر أو غيرها من دول الوطن العربي وفق” عبد الرحمن” .

وأشار إلى أنه من الذكاء لهؤلاء النجوم الابتعاد عن طرح ألبومات غنائية جديدة في الفترة الحالية في هذه الظروف السياسية ، لأن النجم حينما يطرح ألبوما غنائيا حاليا سيفرض نفسه على الجمهور ولن يحقق النجاح به مثل الأيام العادية أو في فترة الاستقرار السياسي بالوطن العربي .

وتابع أنه حتى لو قدم المطرب ألبوما غنائيا ناجحا لن يحقق الانتشار الجماهيري الكبير له ، وسيتكبد خسائر مادية فيه هو في غنى عنها حاليا .

فارس فهمي :إحياؤهم لحفلات غنائية الفترة الحالية فهو أمر مختلف عن تقديمهم ألبومات غنائية

وعلق الملحن فارس فهمي أن هذه الألبومات الغنائية لو تم طرحها هذه الفترة لن تحقق جماهيرية كبيرة وسيتم حرق هذه الأغنيات لهؤلاء النجوم الكبار في الغناء .

أردف قائلا إن الجمهور يتابع حاليا الأحداث السياسية بالوطن العربي ، ويعي جيدا هؤلاء النجوم أن أي أغنية جديدة أو البوم غنائي سيتم طرحه حاليا سيتعرض لخسارة مادية كبيرة .

أما إحياؤهم لحفلات غنائية الفترة الحالية فهو أمر مختلف عن تقديمهم ألبومات غنائية ، حيث أن الجمهور يمكن أن يقبل على الحفلات لتغيير موده العام ليس أكثر ، لكن الغالبية من فئات المجتمع لن يتقبلوا سماع ألبومات غنائية جديدة حاليا .

صلاح عطية : التريندات للأغنيات حاليا أغلبها من فئة أغاني المهرجانات

من ناحيته أوضح الشاعر الغنائي صلاح عطية أن الحياة يجب أن تستمر مرة أخرى ، ومعظم هؤلاء النجوم قرروا تأجيل طرح ألبوماتهم وأغنياتهم الجديدة لموسم رأس السنة .

وتابع أن الجمهور أصبح يعيش في حالة ضغط عصبي ونفسي بسبب هذه الأحداث بجانب ضغوطات الحياة الاقتصادية ، لذلك الفن ماهو الا وسيلة للترفيه ولابد منه .

وعن تقديم المطربين لحفلات غنائية هذه الأيام دون طرحهم أغنيات أو البومات جديدة قال عطية : يرى هؤلاء المطربين أن الحفلات الغنائية يحرص على حضورها جمهور معين وفق” عطية” ، أما الألبومات والأغنيات الجديدة الجمهور لن يركز معها حاليا .

حيث أن التريندات للأغنيات حاليا أغلبها من فئة أغاني المهرجانات بسبب عدم وجود أغنيات وموسيقى البوب ، لكن عمرو دياب سيطرح أغنيته الجديدة” المعنويات مرتفعة” أوائل ديسمبر القادم ومن بعده سيعود كثير من المطربين لنشاطهم الغنائي من جديد وفق” عطية” .