الحفر الوطنية: ملتزمون بتوفيق أوضاعنا خلال 6 أشهر

رجب عزالدين قالت شركة الحفر الوطنية إنها ستلتزم بتوفيق أوضاعها بالبورصة المصرية بناء على خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك فى غضون ستة أشهر. ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية الخميس الماضي، على عرض الاستثناء من تقديم عرض شراء إجباري لعدد 1.2 مليون سهم من أسهم شركة الحفر الوطنية. وقالت ال

رجب عزالدين

قالت شركة الحفر الوطنية إنها ستلتزم بتوفيق أوضاعها بالبورصة المصرية بناء على خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك فى غضون ستة أشهر.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية الخميس الماضي، على عرض الاستثناء من تقديم عرض شراء إجباري لعدد 1.2 مليون سهم من أسهم شركة الحفر الوطنية.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “سنتقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعها بحد أقصى 6 أشهر”.

ودعت الشركة إلى عقد جمعية عمومية لاتخاذ أولى خطوات توفيق الأوضاع وتنفيذ الاستحواذ على أسهم الشركة.

وقالت الشركة إن الجمعية العامة غير العادية ستناقش في 24 يونيو الجاري، استمرارية النشاط نظرا لتجاوز خسائرها أكثر من نصف رأس المال.

وأضافت الشركة إن تأخرها فى اعتماد ميزانياتها ناتج عن رغبة المساهم الكويتى فى الخروج من الشركة مع امتلاكه نسبة حاكمة ترتب عليها تأخير انعقاد العموميات ومجلس الادارة.

ويبلغ رأسمال الشركة 8 ملايين دولار، موزعا على 2 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 دولارات للسهم.

وتراجعت خسائر الشركة خلال 2016، إلى 1.3 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 5.67 مليون دولار في 2015.