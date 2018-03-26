الحفر الوطنية : عدم تحقيق إيرادات فى 2016 وراء العودة من ليبيا

رجب عز الدين قالت شركة الحفر الوطنية إنها لم تحقق أى إيرادات خلال عام 2016 وحتى آخِر قائمة دخل فى 31 ديسمبر 2017 بسبب العودة من ليبيا. وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أنها عادت بجميع أجهزتها من ليبيا فى…

رجب عز الدين

قالت شركة الحفر الوطنية إنها لم تحقق أى إيرادات خلال عام 2016 وحتى آخِر قائمة دخل فى 31 ديسمبر 2017 بسبب العودة من ليبيا.

وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أنها عادت بجميع أجهزتها من ليبيا فى عام 2015 بعد انتهاء عقود التشغيل، ومنذ ذلك التاريخ وهى تقوم بعمل صيانة متكاملة لكل أجهزة الحفر.

وتابعت: إن سوء حالة السوق والركود الذى أصاب نشاط ومجال البحث عن الاكتشافات البترولية، سواء فى مصر أو فى الخارج، لم يمكّن الشركة من الوصول إلى تعاقدات تشغيل أو إبرام أى عقود تستطيع من خلالها تحقيق أى إيرادات.

وأكدت الشركة أنها على وشك الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بجميع أجهزة الحفر، مشيرة إلى تحسن حالة السوق بداية من العام الحالى.