الحفر الوطنية تتقدم بمستندات تجزئة القيمة الاسمية للسهم

رجب عزالدين قالت إدارة البورصة المصرية، إنها تلقت مستندات تجزئة القيمة الاسمية لأسهم شركة الحفر الوطنية، وجارٍ فحصها ودراستها لعرضها على لجنة القيد. وتقدمت الشركة بمستندات قيد تجزئة القيمة الاسمية من 4 دولارات إلى 1.6 دولار، مع بقاء رأس المال المصدر كما هو 8 ملايين دولار أمريكى. ووافقت الهيئة في

رجب عزالدين

قالت إدارة البورصة المصرية، إنها تلقت مستندات تجزئة القيمة الاسمية لأسهم شركة الحفر الوطنية، وجارٍ فحصها ودراستها لعرضها على لجنة القيد.

وتقدمت الشركة بمستندات قيد تجزئة القيمة الاسمية من 4 دولارات إلى 1.6 دولار، مع بقاء رأس المال المصدر كما هو 8 ملايين دولار أمريكى.

ووافقت الهيئة في 20 ديسمبر الماضي، على سير الشركة في إجراءات إصدار أسهم رأس المال المصدر 5 ملايين سهم بعد تجزئة القيمة الاسمية.

وأقرت عمومية الشركة فى 6 نوفمبر الماضى، تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 4 دولارات إلى 1.6 دولار، ليصبح عدد الأسهم 5 ملايين سهم.

وحذرت الهيئة فى أغسطس الماضى، 30 شركة من احتمالية الشطب من البورصة ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق.

ويبلغ رأسمال الشركة 8 ملايين دولار، موزعًا على 2 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 دولارات.