الحفر الوطنية: بدء التداول على الأسهم بعد التجزئة منتصف يناير

رجب عزالدين قالت شركة الحفر الوطنية اليوم الثلاثاء إن تداول الأسهم بعد التجزئة سيبدأ اعتبارا من 15 يناير الجارى مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين. وتقدمت الشركة للبورصة المصرية منذ أيام بمستندات قيد تجزئة القيمة الاسمية من 4 دولارات إلى 1.6 دولار، مع بقاء رأس المال المصدر كما هو 8 ملايين دول

رجب عزالدين



قالت شركة الحفر الوطنية اليوم الثلاثاء إن تداول الأسهم بعد التجزئة سيبدأ اعتبارا من 15 يناير الجارى مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين.

وتقدمت الشركة للبورصة المصرية منذ أيام بمستندات قيد تجزئة القيمة الاسمية من 4 دولارات إلى 1.6 دولار، مع بقاء رأس المال المصدر كما هو 8 ملايين دولار أمريكى.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في 20 ديسمبر الماضي على سير الشركة في إجراءات إصدار أسهم رأس المال المصدر بنحو 5 ملايين سهم بعد تجزئة القيمة الاسمية.

وأقرت عمومية الشركة فى 6 نوفمبر الماضى تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 4 دولارات إلى 1.6 دولار، ليصبح عدد الأسهم 5 ملايين سهم، وحذرت الهيئة فى أغسطس الماضى 30 شركة من احتمالية الشطب من البورصة ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق.

ويبلغ رأسمال الشركة 8 ملايين دولار، موزع على 2 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 دولارات.