«الحفاظ على مسافة متر بين الطلاب».. تعليمات جديدة لمنع انتشار «كورونا» بالمدارس

نقل برنامج مساء dmc عن وزارة التربية والتعليم ، أنها أصدرت 5 تعليمات جديدة لمختلف الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية ، للوقاية من انتشار الفيروسات -خاصة فيروس كورونا – بالمدارس ، منها الحفاظ على مسافة متر بين كل طالب وآخر ، وخفض مظاهر التجمعات للطلاب.

وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي لدى الطلاب ، وتمكين كافة الطلاب بجميع المراحل الدراسية بغسل الأيدي طوال فترة اليوم الدراسي بالماء والصابون- باعتبارها من أهم سبل منع العدوى بفيروس كورونا .

وأضافت الوزارة أن على المدارس متابعة الطلاب الوافدين من خارج مصر بصفة مستمرة ، وتقليل تجمعات الطلاب بالمبنى المدرسي والحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد.

وأخيرا شددت الوزارة على ضرورة توجيه الطلاب باستخدام المناديل الورقية عند العطس.

وكانت وزارة الصحة والسكان ، قد أعلنت في بيان صحفي أمس ، عن أول حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا في مصر ، لشخص ألماني الجنسية.

وحسب البيان ، أكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل فى إرتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة.

أضاف أن المتوفي توجه إلى مستشفي الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي لتلقى الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه فى الرعاية المركزة نظرا لأنه يعانى من فشل تتفسي ناتج عن إلتهاب رئوي حاد.