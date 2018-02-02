الحضري يواصل تفوقه على حراس الدوري السعودي

علي المصري:يقدم المخضرم عصام الحضري، حارس مرمى نادي التعاون السعودي ومنتخب مصر، أداءً لافتًا، في موسمه الأول بدوري المحترفين السعودي، و يعتلي قائمة أكثر الحراس، تصديًا للكرات، خلال الموسم الحالي من الدوري بعد مرور 18 جولة من عمر المسابقة.وقدَّم الحارس الأسطوري في الكرة المصرية والأفريقية "

علي المصري:

يقدم المخضرم عصام الحضري، حارس مرمى نادي التعاون السعودي ومنتخب مصر، أداءً لافتًا، في موسمه الأول بدوري المحترفين السعودي، و يعتلي

قائمة أكثر الحراس، تصديًا للكرات، خلال الموسم الحالي من الدوري بعد مرور 18 جولة من عمر المسابقة.

وقدَّم الحارس الأسطوري في الكرة المصرية والأفريقية ” 45 عامًا” ، 69 تصديًا خلال الجولات الماضية، مقابل 68 للتونسي فاروق بن مصطفى، حارس مرمى الشباب، و66 لمحمد العويس حارس الأهلي، و65 لمزيد العنزي حارس الباطن، و64 للجزائري عز الدين دوخة حارس أحد.

وفيما يخص الأهداف التي استقبلها، يحتل “الحضري” المرتبة الثانية بعد حراس الهلال، و تلقت شباكه حتى الآن 21 هدفًا، مقابل 16 في شباك عبد الله المعيوف، وعلي الحبسي حارسي الهلال، رغم أن التعاون يحتل المركز السابع في جدول الترتيب.

وكان “الحضري” قد سجل هدفًا في فوز فريقه على الاتفاق برباعية نظيفة ضمن الجولة الـ13 من عمر الدوري، وهو الحارس الوحيد في المسابقة هذا الموسم الذي فعل ذلك.

ويجبر هذا الأداء القوي للحضري، الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري، على الاعتماد عليه في رغم وجود منافسين أقوياء وأصغر سنًا أمثال محمد الشناوي حارس الأهلي، وأحمد الشناوي حارس الزمالك، ومحمد عواد حارس الإسماعيلي، ويعد الحارس اﻷوفر حظا لحماية عرين الفراعنة في مونديال روسيا الصيف المقبل.