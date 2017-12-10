الحضري يكشف كواليس هدفه أمام الاتفاق

علي المصري أبدى المصري المخضرم عصام الحضري حارس مرمى فريق التعاون السعودى لكرة القدم، سعادته بتسجيله هدفا خلال الفوز الكبير الذي حققه فريقه على الاتفاق 4 / صفر اليوم الأحد في الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي. وقال الحضري إنه طلب من المدرب جوزيه جوميز المدير الفني لفريقه، تنفيذ ركلة الجزاء، خا

علي المصري

أبدى المصري المخضرم عصام الحضري حارس مرمى فريق التعاون السعودى لكرة القدم، سعادته بتسجيله هدفا خلال الفوز الكبير الذي حققه فريقه على الاتفاق 4 / صفر اليوم الأحد في الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي.

وقال الحضري إنه طلب من المدرب جوزيه جوميز المدير الفني لفريقه، تنفيذ ركلة الجزاء، خاصة وأنه كان يتمنى تسجيل هدف في الدوري السعودي.

وأضاف الحضري: “النتيجة كانت مريحة إلى حد كبير، لذلك طالبت من المدرب أن أسجل في هذه المباراة”.

وتابع: “جوميز كان يرفض في بداية الأمر، لكن وافق حينما وجد أن الدقيقة هي الأخيرة في اللقاء، وسمح لي بتنفيذ ركلة الجزاء، وأشكره على هذا القرار”.

واستمر: “هناك روح رائعة بين جميع اللاعبين وسعيد بالتواجد في التعاون”، واختتم الحضري تصريحاته: “ليست هي المرة الأولى التي أحرز فيها هدفًا، سبق وفعلت هذا مع الأهلي المصري”.

يذكر أن الحضري سجل الهدف الرابع الأخير لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.